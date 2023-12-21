نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرمضان 2024.. أبطال "المداح" يواصلون تصوير الجزء 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستكمل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد المسلسل الدرامي "المداح" للجزء الرابع، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان لعام 2024.

ويتناول مسلسل "المداح" في جزءه الرابع صراعًا بين "صابر"، الذي يؤدي دوره حمادة هلال، والجن، حيث يظهر كيف يتغلب "صابر" على الجن باستخدام القرآن الكريم، ومن المقرر أن يتوجه فريق العمل إلى قنا لتصوير المشاهد الخارجية.

أبطال المداح

يشارك في مسلسل “المداح” الجزء الرابع، عدد من النجوم أبرزهم حمادة خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث مسلسل المداح حول حمادة هلال والذي يجسد الشيخ صابر المداح، حيث يبحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمساعدة فتحي عبد الوهاب.

أحداث مسلسل المداح

وتشهد أحداث المداح جانبًا كبيرًا من الخيال هذا الموسم، حيث يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، حيث يمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، ويقابل في هذا العمل ملك الجن “قزح”، الذي سيجسده فتحى عبدالوهاب.

يذكر أن مسلسل المداح الجزء الثالث نجاحًا كبير خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023، وعُرض عبر منصة شاهد وشاشة قناة MBC مصر، طوال شهر رمضان، والعمل من بطولة الفنان حمادة هلال، وشارك فيه كل من: خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، لوسي، محمد رياض، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، رانيا فريد شوقي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.