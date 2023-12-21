“يارب الدور يعجبكوا”.. عنبة يروج لعرض فيلم “عصابة عظيمة”

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفي عنبة الشهير بـ "عنبة" لفيلمه الجديد “عصابة عظيمة”، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتب عنبة عبر انستجرام قائلًا: “الفيلم هيكون في السينما من يوم ٤ يناير اتمنى من ربنا يجعلي في وشي القبول والدور يعجبكوا".





طاقم عمل عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة،ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان،وإنتاج إسعاد يونس.



أحداث عصابة عظيمة



يتناول "عصابة عظيمة" قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، يجدكريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات، الفيلم يضم أيضًا فرح الزاهد التي تجسد دور زوجة كريم عفيفي.





عنبة يستعد لطرح أغنية بخروني





يستعد مطرب المهرجانات الشعبية عنبة لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "بخروني"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميعالمنصات الغنائية.





وأعلن عنبة عن طرح الأغنية وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب قائلًا: "كليب بخروني في بداية السنه الجديدة متخافوش ولكن احذروا".





آخر أعمال عنبة





ويذكر أن آخر أعمال الفنان عنبة مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023،ولعب خلاله دور شاب يدعى بويكا، ويقوم بمساعدة يسرا وأبنائها بعد عودتهم لمصر من كندا، ويقع في حب ابنتها على مدار الأحداث وتلعبدورها الفنانة مايان السيد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بالوطن العربي.