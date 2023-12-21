نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك قورة تنضم لفريق عمل “بيت الرفاعي”.. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانه ملك قورة على المشاركة في مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني 2024.





تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، سيد رجب، صفاء الطوخي، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول منطقة نزلة السمان وتجارة الآثار.









أحدث أعمال ملك قورة





ويذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة ملك قورة "حكاية ما تيجي نشوف" وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاءتجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أنيذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغيرتجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

أبطال حكاية ماتيجي نشوف



وحكاية ماتيجي نشوف هي ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة،نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين،

أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب



مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدارأسبوعين على قناتى ON وON دراما.