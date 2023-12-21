نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطيب ديمي لوفاتو السابق يعلق على خطوبتها الجديدة: ستعيش تعيسة للأبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من مرور ثلاث سنوات على انفصالهما، يظل الفنان ماكس إريك متمنيًا عودة ديمي لوفاتو، وقد أعرب بحزن وبكاء عن مشاعره إزاء خبر خطوبتها من المغني جوردان لوتس، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر ماكس مجموعة صور له برفقة ديمي، بالإضافة إلى صورة له وهو يبكي، وفيديو مجمع للحظات بين الثنائي، وعلق عليها قائلا: "لم أندم على أي شيء فعلته، فقد فعلت كل هذا من أجل الحب، ولكن للأسف، أنا ممنوع من الحديث لديميتريا بسبب ماكس لي، أنت السبب وراء عدم زواجها من حبها الحقيقي وهو أنا، والآن ستظل تعيسة طوال حياتها. سأحبك للأبد يا ديمي".

ديمي لوفاتوتعلن خبر خطوبتها

أعلنت ديمي لوفاتو عن خبر خطوبتها من المغني "جوتس" قبل يومين في منشور على حسابها في إنستجرام، ة