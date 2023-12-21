نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا لجمهوره: “اشتغل لحد ما تجيب ناس تشيلك تطلعك السلم” (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جمهوره فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



رسالة حمو بيكا لجمهوره

وظهر بيكا في الفيديو ويحمله شخصان ويصعدان به سلم منزله، وعلق على الفيديو قائلًا: “اتعب واشتغل لحد ما تجيب ناس تشيلك تطلعك على السلم”.





حمو بيكا يرد علي منتقدي سبوع ابنته تاج





قال بيكا، في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دولللقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالةوالحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده واعذروني كنت قاعد في أوضة وصالة والحمام في المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغربويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال".



وأضاف حمو بيكا:" أنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجةمش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي، وأنا ما اتولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقتده".





حمو بيكا يكشف عن ندره لإبنته تاج:

وكشف حمو بيكا عن صور له قبل الشهرة، قائلًا: "صوري دي تاج هشليها على راسي لحد ما أموت، وكنت راجل شقيان وتعبان وبدأترحلتي وقلت أجرب اشتغلت وغنيت وجت معايا والناس حبتني لأن دمي خفيف".

وأضاف حمو بيكا: "حوار الدهب اللي مراتي لابساه مش جديد، وفي واحدة معرفهاش اتكلمت وهسمعكوا كمية الحقد والغيرة والنفسنةومش هي لوحدها اللي بتتكلم بصفار وغل ولو دي حفيدتها أو بنتها وهي قادرة هتعمل أكتر من اللي أنا عملته وأنا معرفهاش وشفت من دهكتير وشفت غل من ده كتير مش فاهم ليه وبتقول مراتي لابسة خمسة ستة كيلو دهب".





وعن سبوع ابنته تاج، فعلق حمو بيكا، قائلًا: "أنا فرحت ببنتي وعملت عقيقة ودبحت لها وعملت السنة اللي المفروض تتعمل، وطلعت لحمةوأكلت وعلى طول مش في العقيقة بس، ولكن أنا كنت نادر أعملها الليلة دي".





واختتم حمو بيكا حديثه، قائلًا: "عاوز أقول لكل واحد قريب ما تتصلش بيا تطلب مني شيء علشان أنت معاك اللي يديلك وبتطلب ببجاحةأنا مش هديك حاجة، هي الحاجة غصب ما تطلبش ببجاحة وقلة أدب، وخفوا شوية أنا عملت سبوع بنتي إيه المشكلة في ناس بتعملوبتجيب وبتتهادى بعربيات وألماظ هي الكحكة في إيد اليتيم عجبة".