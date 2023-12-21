إيناس مكي تستمر في دعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة -

تستمر الفنانة إيناس مكي في دعم القضية الفلسطينية، حيث شاركت "إيناس" جمهورها بفيديو قصير بموقع مقاطع الفيديو القصير تيك توك لتدعم فيه القضية الفلسطينية، وتتمنى

وقف ضرب غزه وأهل غزه.



وأضافت:"اتمنى الحق والأرض ترجع لأصحابها..اتمنى فلسطين ترجع لأهلها وكفايه آهات والام عاشوها..ربنا ينصرهم على العدوان الغاشم".



مشاركة إيناس مكي في مسلسل ليلة كبيرة

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة إيناس مكي من خلال مسلسل ليلة كبيرة،

والمسلسل من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومدحت تيخا ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل وعادل شعبان ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني



آخر أعمال إيناس مكي



والجدير بالذكر آخر أعمال إيناس مكي فيلم "اتنين للايجار"، وهو من بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.