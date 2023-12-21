نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دومينيك حوراني تشعل الأجواء في "مش راجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني في خطف الأنظار من خلال أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "مش راجل"، حيث شاركت "دومينيك" جمهورها بفيديو من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليق قالت فيه:" مين اللي ما تقوله مش راجل".

تعليقات الجمهور على منشور دومينيك حوراني

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، دايما جميلة وموهوبة، دايما مكسرة الدنيا كلها، ألف مليوون مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها.

من هي دومينيك حوراني؟

دومينيك حوراني: هي فنانة لبنانية، من مواليد أغسطس 1985.

إتجهت دومينيك لمجال عروض الأزياء وحققت فية نجاحات كبيرة وذلك بعد حصولها على درجة الماجستير فى" إدارة الاعمال" من إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية،

كما حصلت عام 2003 على لقب ملكة جمال القارات.

وبالمصادفة قدمت كليب" فرفورة "و هو أول كليباتها وكان دعاية لإحدى ماركات الملابس التي تحمل إسمها، وبعد النجاح الكبير الذى حققة الكليب، إتجهت دومينيك لمجال الغناء والكليبات، وقدمت عدد من الكليبات الناجحة لعل أهمها" عتريس" الذى حقق لها جماهيرية في مصر، وقد إتجهت دومينيك للتمثيل من خلال مسلسل بعنوان "عيون خائفة"،وكان للمخرج إيلى معلوف، وبعدها كانت البطولة بفيلم" البيه رومانسي".

أغنية عتريس كانت من أبرز أغاني الفنانة دومينيك حوراني والتي حققت لها شهره واسعه في مصر، وكانت هذه الأغنية من كلمات وألحان هيثم شعبان.