نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية قلبي معاك لـ مصطفى حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عدد كبير من جمهور السويشيال ميديا بأغنية قلبي معاك للفنان مصطفى حجاج، حيث شارك "عزيز" جمهوره بمقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:"لو قولت كلمة تزعلك... ده لساني إنما قلبي ده موضوع ثاني".

وأضاف:" جديدي مع النجم مصطفى حجاج قلبي معاك إنتاج وإخراج هاني محروس".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عزيز الشافعي ملك التريندات، مصطفى حجاج دايما عظمة، الأغنية تحفة، دايما مسيطر، الف مليون مبروك، دايما مكسر الدنيا كلها، وقد حازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور وتصدرت التريند فور نزولها.

كلمات اغنية قلبي معاك مصطفى حجاج

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

وضايقك أو ي معلش غصب عني

لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

وضايقك أو ي معلش غصب عني

ارجوك تفكر في اللي بينا يا سكر

ارجوك تراجع قلبي كله مواجع

ارجوك تعطف عالغلابة ولطف

الجو بينا يا قلبي نفسه في ضمه

انت الهنا وانت السعادة التامة

قلبي معاك والبعد جنني

ومين واخد حبيبي مني

وليه قلبك قسي عليا

كفاية حارمني من رؤياك

قلبي معاك والشوق مسهرني

غيابك عني ده قهرني

وسوء الظن حيرني

لإمتى يا غالي هستناك

لو سوء تفاهم بينا افهمهو لك

اوعى تصدق حتى لو حلفو لك

اللي انت عايزه مني هعملهو لك

يا ابو قلب طيب والعيون حنو لك

ارجوك تفكر في اللي بينا يا سكر

ارجوك تراجع قلبي كله مواجع

ارجوك تعطف عالغلابة ولطف

الجو بينا يا قلبي نفسه في ضمه

انت هنايا والسعادة التامة

قلبي معاك والبعد جنني

ومين واخد حبيبي مني

وليه قلبك قسي عليا

كفاية حارمني من رؤياك

قلبي معاك والشوق مسهرني

غيابك عني ده قهرني

وسوء الظن حيرني

لإمتى يا غالي هستناك

قلبي معاك والبعد جنني

ومين واخد حبيبي مني

وليه قلبك قسي عليا

كفاية حارمني من رؤياك

قلبي معاك والشوق مسهرني

غيابك عني ده قهرني

وسوء الظن حيرني

لإمتى يا غالي هستناك

لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

وضايقك أو ي معلش غصب عني

لو قولت كلمة تزعلك ده لساني

انما قلبي ده موضوع تاني

لو فيه تصرف كان بدر يوم مني

وضايقك أو ي معلش غصب عني

ارجوك تفكر في اللي بينا يا سكر

ارجوك تراجع قلبي كله مواجع

ارجوك تعطف عالغلابة ولطف

الجو بينا يا قلبي نفسه في ضمه

انت الهنا وانت السعادة التامة



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