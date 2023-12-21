نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يستأنف نشاطاته الفنية ويحيى 3 حفلات بمصر فى رأس السنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبناني وائل جسار في إحياء 3 حفلات خلال موسم رأس السنة الميلادية داخل بعض الفنادق على كورنيش النيل.

وائل جسار يكشف عن حبه لمصر



وعلى صعيد آخر، حرص النجم اللبناني وائل جسار على توجيه التحية لمصر وشعبها، موضحا أنه تربى على الأعمال الفنية المصرية، وارتبط بالدولة وشعبها منذ الصغر، وأضاف وائل جسار خلال مداخلة مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC،



أنه يعبر عن حبه لمصر باستمرار، قائلًا: "أنا أعشق مصر منذ طفولتي، وأعشق الشعب المصري، وتربيت على المسلسلات والأفلام المصرية والأغاني المصرية لكل النجوم العمالقة المصريين، حبي لمصر وشعبها كبير ومش كلام بقوله في الهواء، أنا عاشق لأرض مصر".

آخر أعمال وائل جسار



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية في حد يحبني، والتي تصدرت التريند فور نزولها.

تعرف على كلمات أغنية في حد يحبني

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي / في حد بيحبني، يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني، لو توهت هيدلني

ببساطة فيه أحتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ حد يكون، في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وأمين

كل اللي طالبه يا ناس، جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام

هل ليّ صاحب وفي، ينصفني بيه أكتفي

يضويني لما أنطفي يساعدني ع الأيام

هل ليّ صاحب جدع، قصدي يخفف وجع

تلحقني لما أقع فيه ولا دي أوهام