أحمد جمال سعيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد جمال سعيد، صورة له على الفراش في المستشفى معلقًا بذراعه محاليل حيث تعرض لتعب مفاجئ أمس وتم نقله للمستشفى.



تفاصيل الوعكة الصحية لأحمد جمال سعيد

قام أحمد جمال سعيد، بنشر الصورة عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يارب".

يذكر أن أحمد جمال سعيد، خضع في شهر يوليو الماضي، لعملية استئصال المرارة.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

وكانت آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مسلسل "ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.