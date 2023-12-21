أبطال فيلم أبو نسب يحتفلون بالعرض الخاص الليلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - يحتفل صناع فيلم أبو نسب، مساء اليوم الخميس بالعرض الخاص للعمل بإحدى السينمات داخل المولات الكبرى في مدينة 6 أكتوبر.

وكان الفنان محمد إمام أعلن عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير المقبل.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “عرض فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام بداية من 29 ديسمبر إلى 4 يناير بالولايات المتحدة الأمريكية”.

واستطاع البرومو الرسمي لفيلم أبو نسب أن يحصد نسب مشاهدات مرتفعة للغاية خلال أيام قليلة من طرحه عبر المنصات الرقمي.. إذ حصد البرومو الخاص بفيلم “أو نسب” نسب مشاهدات تٌقدر بــ 5 ملايين مشاهدة المقرر طرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة عقب سلسلة من التأجيلات.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم؛ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

ويشهد هذا الفيلم تأكيد على ثنائية محمد عادل إمام وياسمين صبري، حيث أن هذا الفيلم هو التعاون السينمائي الثالث بينهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018، ويعودان للعمل معًا بعد غياب 5 سنوات في فيلم “أبو نسب”.