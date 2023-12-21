انت الأن تتابع خبر بفستان جلد جريء.. الفنانة روبي تتألق في آخر ظهور لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي، صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات”انستجرام”، ظهرت خلالها بإطلاله جريئة و لافته، و نالت على إعجاب متابعيها.

الفنانة روبي

التقطت الفنانة روبي الصورة أمام المرأة، و ظهرت خلالها بفستان جلد قصير من اللون الأسود ذو تصميم لافت و مميز، يبرز أنوثتها و قومها الممشوق، و نسقت مع الفستان هاف بوت بكعب رفيع باللون الأسود و به بعض الفصوص بالون الأبيض اللامع.

آخر أعمال النجمة روبي

و من الناحية الفنية، تستعد روبي لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل أسم”شغل فنادق”، و من المقرر أن يتم عرض المسلسل في المارثون الرمضاني القادم 2024، و يشارك في البطولة مجموعة من نجوم الفن، و منهم: عمرو يوسف، و روبي، و أحمد مالك، و أحمد فهيم، و كريم عفيفي، و إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، و المسلسل قصة و إخراج محمد سامى، و سيناريو و حوار محمد سامي، و إنتاج ميديا هب سعدى و جوهر.

كما تعاونت روبي في أغنيتها الجديدة مع الشاعر محمد مصطفي ملك، ومن المفترض أن تطرحها قريبًا، و لم تكشف عن تفاصيلها و أسمها بعد.