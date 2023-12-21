نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح الصريطي وزوجته حنان ضيوف "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان سامح الصريطي، ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة علي قناة "dmc"، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث شوقت الجمهور وتسائلت على اسم الضيف والضيفة، من خلال نشرها صورة لها برفقة الضيوف، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل حلقة سامح الصريطي وحنان

ومن المقرر أن يتحدثوا عن تفاصيل زواجهم ويعتبر الظهور الأول للمطربة حنان بعد زواجها من الفنان سامح الصريطي وبعد ردود الأفعال القوية علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار أخبار زواجهم.

مشاركة إسعاد يونس في “عصابة عظيمة”



من ناحية أخرى، تشارك الفنانة إسعاد يونس، في مسلسل "عصابة عظيمة"، والمقرر عرضه شهر يناير المقبل، وتجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استعادة حقوقهما من خلال تشكيل عصابة.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم الشباب أبرزهم إسعاد يونس، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.