نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناء الشوربجي والشاعر أحمد حداد في "معكم منى الشاذلي" الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تألقها بشكل لافت في المسلسل الذي حقق مشاهدات كبيرة "زينهم"، تحل الفنانة القديرة هناء الشوربجي ضيفة فى حلقة الجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

تفاصيل حلقة هناء الشوربجي في برنامج معكم منى الشاذلي

تحكي الشوربجي عن كواليس التحاقها بالعمل الفني وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، وكيف دخلت فرقة رضا الاستعراضية.

تقول الشوربجي في الحلقة إنها كانت ومازالت حتى الآن خجولة جدًا وبالرغم من أنها ممثلة مسرح إلا أنها كلما وقفت أمام جمهور تشعر وكأنها لأول مرة تقف أمامهم.

وتذكرت الشوربجي حكايات من مسلسلات ومسرحيات حققت جماهيرية كبيرة مع محمد صبحي، وتروي تفاصيل تعاملها مع شخصية "عم أيوب "في مسرحية الجوكر.

وفي جزء من الحلقة، تنضم إليها ابنة شقيقها الفنانة هدى هاني التى شاركتها مسلسل "عائلة ونيس "وقامت بدور ابنة محمد صبحي الكبرى "جهاد".

تكشف هدى عن وفاة والديها وهي صغيرة مما جعلها تعيش مع عمتها الفنانة هناء الشوربجي لتصبح والدتها التي ربتها.

أحمد حداد يتحدث عن تفاصيل ديوانه الشعري “استراتيجية القهوة”

وفى جزء آخر من الحلقة يتحدث الشاعر أحمد حداد عن تفاصيل ديوانه الشعري الذي صدر مؤخرًا "استراتيجية القهوة".