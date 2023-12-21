نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غنائي وموسيقى..تامر حبيب يكشف تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست تامر حبيب نوعية مسلسل منة شلبي الجديد، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة استعداد لطرحه قريبًا.

تفاصيل المسلسل



وقال تامر حبيب في تصريحات صحفية له أنه انتهى من كتابة من المسلسل الجديد، الذي تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، وهو مكون من 10 حلقات وينتمي لنوعية الأعمال الميوزيكال.

وأكد على أن المسلسل سيكون من إخراج هادي الباجوري، وسيبدأ تصوير المسلسل بعد شهر رمضان المقبل، وتنهي شركة الإنتاج خلال الفترة المقبلة جميع التعاقدات مع الفنانين.

اسم مسلسل منة شلبي الجديد

أما عن اسم المسلسل فاستقر على عنوان "المرأة العويلة "، وأكد مدى سعادته بكتابة العمل لأنه يفصل هذه النوعية من الأعمال.



منة شلبي في فيلم الهوى سلطان



وبدأت منة شلبي مؤخرًا تصوير فيلمها الهوى سلطان، والذي كان يحمل اسم سارة وعلي، وتجسد خلاله شخصية موظفة في مصلحة حكومية، يشارك في بطولته بجانب منة شلبي كل من أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما تحضر منة أيضًا لمسرحية بعنوان فرايداي، والتي تجسد فيها شخصية راقصة استعراضية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.

آخر أعمال منة شلبي



ويذكر أن آخر أعمال منة شلبي هو مشاركتها في موسم رمضان 2023 مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبوعوف وشاركها البطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، محمود قابيل ورزان جمال، كما شاركت مؤخرًا كضيفة شرف بصوتها فقط في فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل إيرادات تجاوزت الـ 33 مليون جنيه، وكان آخر مشاركة لها في السينما من خلال فيلم الجريمة، بطولة أحمد عز، تأليف وإخراج شريف عرفه وسيناريو وحوار أمين جمال، وعرض عام 2022، كما اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وشاركت نور في بطولة العمل لتكون بديلة لها.