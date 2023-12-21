انت الأن تتابع خبر ياسمين عبدالعزيز تكشف سر تفاهمها مع العوضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، سر التفاهم والانسجام بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي.

وقالت ياسمين خلال تعليق لها على مشاهد زوجها أحمد العوضي في فيلم "الاسكندراني" والذي يلعب فيه أولى بطولاته المطلقة، إلى جانب كل من زينة رضا وبيومي فؤاد وحسين فهمي وعصام السقا وصلاح العبد الله.



وشاركت ياسمين عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" صورة للعوضي وهو يلعب رياضة المصارعة الحرة خلال مشاهد الفيلم، وظهر بالصورة وهو يقوم بركل خصمه بقدمه في الهواء.



وأرفقت الصورة بتعليق طريف كشفت فيه عن سر تفاهمها وعدم حدوث خلافات بينهما، قائلة: عشان كدة ما بتخانقش معاه.. دا بيطير في الهوا.



وكانت ياسمين قد حرصت على دعم زوجها، وقامت بتوجيه تهنئة له على فيلم "الاسكندراني" الذي من المقرر عرضه مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل في دور العرض.



وشاركت عبر حسابها في "إنستغرام" بوسترين للعمل حملا صورة زوجها العوضي، أرفقتها بتعليق تمنت له فيه النجاح والتوفيق قائلة: مبروك ربنا يكرم إن شاء الله.. فيلم الاسكندراني.



وبدوره، رد العوضي عليها بتعليق جاء فيه: ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي .