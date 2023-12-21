رضا البحراوي يطرح أغنية «أنا الوحش» خلال أيام عبر «يوتيوب»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - يعيش الفنان رضا البحراوي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يستعد لطرح أغنية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تحمل اسم أنا الوحش»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب».

أغنية أنا الوحش»، غناء وألحان رضا البحراوي، وكلمات محمد عنتر، وتوزيع محمد حريقة، وإنتاج هاي ميوزك» لـ طارق عبد الستار.

وكان رضا البحراوي، قد طرح قبل أيام، أغنية جديدة تحمل اسم أنا الحدوتة»، وتصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب»، إلا أنه تقرر غلقها بعد ساعات من طرحها، فيما يعمل رضا» حاليًا على إعادة فتحها مرة أخرى، لا سيما في ضوء الاحتفالات برأس السنة، وتفاعل الجمهور معها خلال الأيام الماضية.

أغنية أنا الحدوتة» من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، وإنتاج هاي ميوزيك» طارق عبد الستار، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

تقول كلمات الأغنية:

أنا الحدوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقالها سنين

مسلك نيتي ليكم وإنتوا مش سالكين

بتناموا تقوموا على سيرتي.. كلام يتقال وأنا في غيبتي

ده ميقللش من هيبتي

ولا يعملكوا بني أدمين