روبي تطلق بوستر أحدث أغانيها "٣ ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت النجمة روبي البوستر الترويجي لأحدث أغانيها باسم "٣ ساعات متواصلة" عبر حساباتها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام القادمة.

أغنية "٣ ساعات متواصلة"

الأغنية الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

سبب تأجيل اغنية "٣ ساعات متواصلة"

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أحدث أعمال روبي

ومن ناحية اخري، بدات الفنانة روبي تصوير أول مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد “شغل فنادق” مطلع شهر نوفمبر المقبل، والمسلسل بطولة عمرو يوسف، روبي، أحمد مالك، أحمد فهيم، كريم عفيفي، إدوارد، محمد رضوان، ريم سامي، والمسلسل من المقرر بدء تصويره، خلال الأسابيع المقبلة، وهو من إخراج محمد سامي، قدمت روبي أغنيتين في صيف 2023، هما "يا ليالي" مع النجم أحمد سعد، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، ومؤخرا أغنية "اضحك" مع النجم رامي صبري، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

كلمات أغنية اضحك

وتتضمن كلمات اغنية اضحك لرامي صبري: «أجمل حاجة في نجاحك، لما بتشارك فيه ناس، أنت حبايبك سلاحك، نقي فيهم بالمقاس، اضحك.. شكلنا حلو أما بنضحك، ساكت ليه يلا ما تضحك، دي سعادتك هنا وهتبدأ، يلا وخلينا نضحك، شكلنا حلو أما بضحك، ساكت ليه يلا ما تضحك، دي سعادتك من جواك».

آخر أعمال الفنانة روبي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي هو مسلسل حضرة العمدة، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه أحمد رزق، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، وعرض لها مؤخرًا في السينما فيلم جروب الماميز، تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه كل من يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب، يبدأ الفيلم من خلال مجموعة من المشاهد التي توضح أزمة البطلات الثلاث، وهي الإرهاق الذي يعانون منه بسبب أبنائهن، دون مساعدة أزواجهن في حالة مرام وراندا، وتدخل الجدة في تربية الأبناء في حالة فريال، حيث توفى زوجها من فترة، ولكن يحاولن أداء واجباتهن كأمهات على أكمل وجه.