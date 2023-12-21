100 سنة من "عظمة يا ست".. احتفالية غنائية ضخمة في ذكرى أول ظهور لـ "أم كلثوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة مرور 100 سنة على ظهور صوت "كوكب الشرق"، تشهد مصر في شهر فبراير 2024، إحياء أول حفل غنائي ضخم في الوطن العربي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأولى حفلات أسطورة الطرب الأصيل "أم كلثوم"، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حفل غنائي لـ "أم كلثوم"

ويأتي هذا الحفل في إطار جهود الشركة المنظمة لـ "100 سنة أم كلثوم"، لإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل، والحفاظ على الإرث الثقافي الذي تركه الفنانون الكبار في مصر والعالم العربي.

حفل أم كلثوم

ويتضمن الحفل الفني، غناء أكثر من أغنية لكوكب الشرق، التي مازالت في أذهان ووجدان محبيها وجمهورها حتى يومنا هذا، مثل «أنت عمري، سيرة الحب، أمل حياتي، لسه فاكر، هذه ليلتي، حيرت قلبي معاك، فات المعاد، للصبر حدود، يا مسهرني»، وغيرها من أعمال "كوكب الشرق" الخالدة والتي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي.

بيان الشركة المنظمة

من جانبه، قالت الشركة المنظمة: " نحرص دائمًا من خلال حفلاتنا على تقديم الجديد من الأغاني الأصيلة والمطلوبة من الجمهور، والاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال الغنائية المحفورة في ذاكرتنا لمطربي الزمن الجميل، حبًا وتعلقًا بالفن القديم والمميز، لتقديم تجارب فنية مختلفة لا تنُسى ولم يسبق للجمهور المصري والعربي مشاهدتها، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، وسوف يتضمن الحفل المقبل إعادة تقديم روائع أغاني "سيدة الغناء العربي" للجمهور مرة أخرى مع إضافة لمسات عصرية دون المساس بجوهرها أو هويتها، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى أول ظهور لـ "أم كلثوم في حفلاتها".

بدوره، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: " أرى أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق بتقديم حفلات فنية وثقافية تُروج للسياحة المصرية بأسلوب محترف، يرقى بالجمهور المحٌب للفنون المختلفة، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، كما أود التعبير عن سعادتي بتكاتف الجهود في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات وخطط طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية ووضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة وجذب الاستثمارات المختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الدخل القومي لمصر".