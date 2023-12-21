بالأبيض.. أسماء جلال تتألق في ختام مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

وتألقت الفنانة أسماء جلال على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، حيث ظهرت بإطلاله رقيقة فقد اختارت فستانًا أبيض اللون مشغول ببعض الفصوص الفضية، واختارت مكياج يميل للألوان الترابية.

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.