نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. محطات من حياة نجلاء فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 21 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، والتى تعد أيقونة الجمال فى السينما حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، اشتهرت بالأدوار الرومانسية، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة والرقة، فهي صديقة الكاميرا، ووجودها على الشاشة تعطى البهجة لجمهورها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة نجلاء فتحي..

نبذة عن نجلاء فتحي

ولدت نجلاء فتحي أو فاطمة الزهراء ولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951، انفصل والدها عن والدتها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم، اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، شاركت في دورا بفيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966، وعندما علم عبد الحليم حافظ بأمر هذا الفيلم أصر على تبنيها ودعمها ومساندتها، حيث عانت من رفض أسرتها لعملها بالفن، وقرر ان يتخار لها اسما جديدا بدلا من فاطمة الزاهراء ليستقر على اسم نجلاء فتحى.

حياة نجلاء فتحي الشخصية

تزوجت من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995 وحتى وفاته في عام 2018، لديها ابنة واحدة اسمها ياسمين من زوجها سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وكان الزوج الأول لها هو المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس لكن الزيجة لم تستمر طويلا، لأنها كانت زيجة سرية اتفقت عليها مع زوجها وعمرها 18 عامًا خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة.

جوائز وتكريمات حصلت عليها نجلاء فتحي

حصلت نجلاء فتحي على العديد من الجوائز أبرزها: حصولها على جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورتها 27،جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية، حصلت على أفضل ممثلة من مهرجانات في الإسكندرية،

مسيرة نجلاء فتحي الفنية

كان أول من قدم الفنانة نجلاء فتحي فى السينما المنتج رمسيس نجيب حيث قدمت دور البطولة في برغم أن سنها كان 17 عاما فقط، وذلك فى فيلم "أفراح" من إخراج أحمد بدرخان، وتوهجت نجلاء فتحى بشكل كبير فى فترة السبعينيات حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام عديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي ويحيي شاهين وعماد حمدى وغيرهم، وكونت نجلاء فتحي ثنائية فنية مع الفنان الراحل محمود ياسين حيث قدما معا ما يقرب من 25 فيلما من الأفلام ذات الطابع الرومانسي، مثل: "شباب يحترق، دمي ودموعي وابتسامتي، الشيطان امرأة، العاطفة والجسد، أنف وثلاث عيون، رحلة النسيان، اذكريني، الشريدة"، وغيرها من الأعمال التي تشكل علامات في تاريخ السينما.



