نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرة ميلادها.. تعرف علي زيجات نجلاء فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 21 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، والتى تعد أيقونة الجمال فى السينما حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، اشتهرت بالأدوار الرومانسية، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة والرقة والعيون الجميلة التي خطفت انظار من حوالها، فهي صديقة الكاميرا، ووجودها على الشاشة تعطى البهجة لجمهورها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات الفنانة نجلاء فتحي..

زيجات نجلاء فتحي



تزوجت الفنانة نجلاء فتحي أربعة مرات حيث كان من المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، لكن الزيجة لم تستمر طويلا، لأنها كانت زيجة سرية اتفقت عليها مع زوجها وعمرها 18 عاما خوفا من رفض الأهل، وأما الزيجة الثانية من الفنان سيف أبو النجا شقيق الفنان خالد أبو النجا، والذى قدم دورا في فيلم “امبراطورية ميم” أمام الفنانة فاتن حمامة، وكان يلعب دور الابن الاكبر، وتم الانفصال بعدما انجبت منه ابنتها الوحيدة “ياسمين”.

وتزوجت نجلاء فتحي للمرة الثالثة من أمير سعودى، عاشت معه ثلاث سنوات بين القاهرة وباريس، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، نظرا لرفضها عدد من الأدوار في تلك الفترة، حيث اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط بالسنة، أما الزيجة الأخيرة كانت من الإعلامى حمدى قنديل والتى استمرت لفترة طويلة حتى رحيله، وبدا التعارف بينهما أثناء إجراءه حوارا معها في منزل شقيقتها بالدقي لصالح التليفزيون المغربى، عام 1992.

حياة نجلاء فتحي الفنية

اكتشف المنتج والكاتب عدلي المولد والفنان عبد الحليم حافظ الفنانة نجلاء فتحي وتم إسناد دور لها في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966، أما رمسيس نجيب فقد قدمها كبطلة في فيلم أفراح للمخرج أحمد بدرخان عام 1968،وقد أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية منذ عام 2014 وتأزمت حالتها في عام 2015.



جوائز وتكريمات حصلت عليها نجلاء فتحي

حصلت النجمه نجلاء فتحي على العديد من الجوائز أبرزها: حصولها على جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورتها 27،جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية، حصلت على أفضل ممثلة من مهرجانات في الإسكندرية.

