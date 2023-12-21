بفستان بدوي.. إلهام شاهين تخطف الأنظار إليها في ختام مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت النجمة إلهام شاهين جدلًا واسعًا فور وصلها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، المقام حاليًا، حيث الأنظار إليها وتألقت كعادتها.

وطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة على الـ sandy carpet بزي جذاب الألوان، وتحدثت عن اختيار الفستان، قائلة: “الفستان مستوحى من الصحراء المصرية ولبس البدو، وهما كانوا بيلبسوا الألوان دي في أي صحراء سواء مصر أو ليبيا أو اليمن وده تصميم عربي، والبدو كانوا بيلسبوا بنفس الشياكة والألوان دي”.

بدء توافد نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، فريق كايروكي، إلهام شاهين، أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وتم تقديم بعض الفقرات خلال المهرجان، التي تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين للحضور في دورة المهرجان، للتحدث عن القضية الفلسطينية والمعاناة الذي يعيش بها الشعب الفلسطيني حتى الآن بسبب القصف المستمر من قبل العدو الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.