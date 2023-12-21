في ختام مهرجان الجونة.. الأسود يسيطر على إطلالات نجوم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - توافد منذ قليل نجوم الفن على red carpet حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي أقيمت تحت شعار سينما من أجل الإنسانية.

وغلب اللون الأسود على إطلالات الفنانين الذين حضروا في حفل ختام مهرجان الجونة ومن أبرز الحضور: إلهام شاهين، زياد ظاظا، أمير المصري، محمود حجازي، أسماء جلال، طه الدسوقي، صدقي صخر، ناردين فرج، مريم الجندي، هشام عاشور، وعدد كبير من نجوم الفن.

عرض فيلم عن معاناة الشعب الفلسطيني بمهرجان الجونة



وفي نفس السياق حرصت الدورة السادسة من مهرجان الجونة على دعم القضية الفلسطينية، حيث شهد حفل افتتاح الدورة عرض فيلم تسجيلي عن معاناة الشعب الفلسطينية على مر التاريخ، ومن ضمن هذا الفيلم جملة من أرض الواقع المظلم الذي يعيشه الفلسطينيين كل ما نخلف ولد يقتلوه- الذي تأثر بها كل حضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.



نبذة عن طريق مهرجان الجونة





مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة، إلى جانب جسر الجونة السينمائي وهو مختبر لتطوير المشروعات وتنفيذ الإنتاجات المشتركة. والإضافة الأحدث إلى منصة الجونة السينمائية هو سوق الجونة السينمائي الذي يضم معرض الجونة للأفلام القصيرة حيث يتفاعل صنّاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.



جوائز مهرجان الجونة



يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

الأفلام الطويلة في جميع المسابقات مؤهلة لجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور).

الأفلام التي ترفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة في جميع الأقسام مؤهلة للفوز بجائزة المهرجان للاستدامة البيئية.

