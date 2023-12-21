نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود العسيلي لـ "حبر سري": موضة المهرجانات اتغيرت ونجاح حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال انخفض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفنان محمود العسيلي، أن تراجع مطربي المهرجانات سببه تغير الموضة أو الترند ناحية "التراب"، قائلا: "الدنيا بتتغير المهرجانات كانت موضة والترند بيتغير مع الوقت وجت لهم فترة كانوا الحاجة المناسبة للذوق العام ودلوقتي اختفوا شوية عشان مش بيجددوا وبقى التراب هو الترند ومكسر الدنيا".

وأشار محمود العسيلي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن عصام صاصا واحد من أكثر المطربين استماعا على جميع المنصات وهو الاكثر استماعا في كل المنصات واليوتيوب من الجميع في الوطن العربي، موضحا أن الاكثر استماعا مع الجيل الصغير الان هو التراب وسيأتي وقت عليه وسيختفي لأنه مبني على موضة غير ناس قليلة عندهم شكل ثابت ويطوروا.

وتابع: حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش موجودين ونجاحهم كان كبير ودلوقتي بينجحوا في حاجات وحاجات لا ومش بقوا زي الأول وبيبقى ظواهر، والشاطر هو اللي يتحول ميبقاش ظاهرة ويكون له شكل خاص به ويكون فنان له لون وشكل بس معظم مطربي المهرجانات مش بيعملوا كده".