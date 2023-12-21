نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أفلام نجلاء فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 21 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، والتى تعد أيقونة الجمال فى السينما حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، اشتهرت بالأدوار الرومانسية، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة والرقة، فهي صديقة الكاميرا، ووجودها على الشاشة تعطى البهجة لجمهورها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تعرف علي افلام نجلاء فتحي..

أفلام شاركت فيها نجلاء فتحي

الأصدقاء الثلاثة، افراح، آخر الطريق، روعة الحب، صراع المحترفين، ابن الشيطان، غرام تلميذة، نص ساعة جواز، أسرار البنات، حرامي الورقة، امرأة زوجي، المراية كريمة، المجانين الثلاثة، أوهام الحب، حياتي، نهاية الشياطين، حسناء المطار، موعد مع الحبيب، شارع الحبايب، رحلة لذيذة، ثم تشرق الشمس، ولد وبنت والشيطان، عاشقة نفسها، العاطفة والجسد، حب وكبرياء، أنف وثلاث عيون، شباب يحترق، من البيت للمدرسة، الشيطان امرأة، أبو ربيع، دمي ودموعي وابتسامتي، عاشق الروح، البنات لازم تتجوز، أجمل أيام حياتي، الوفاء العظيم، بدور، الظلال في الجانب الآخر، صابرين، حب أحلى من الحب، الرداء الأبيض، قمر الزمان، لا يا من كنت حبيبي، لا وقت للدموع، سنة أولى حب، سونيا والمجنون، جنون الحب، أذكرين، القاضي والجلاد، حب فوق البركان، رحلة النسيان، أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، وتمضي الأحزان، حب لا يرى الشمس، الشريدة، أنا في عينيه، وداعا للعذاب، اعتداء، الأقوياء، غدا سأنتقم، المجهول، سعد اليتيم، عفوا أيها القانون، امرأة مطلقة، مدافن مفروشة، المرأة الحديدية، لعدم كفاية الأدلة، أحلام هند وكامليا، اللص، تحت الصفر، سوبر ماركت، اشتباه، احذروا هذه المرأة، ديسكو، الجراج، كونشرتو في درب سعادة، بطل من الجنوب.

نبذة عن نجلاء فتحي

ولدت نجلاء فتحي أو فاطمة الزهراء ولدت في يوم المولد النبوي الشريف في 21 ديسمبر 1951، انفصل والدها عن والدتها وهي في سن الحادية عشرة، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم، اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية وهي في الـ15 من عمرها، شاركت في دورا بفيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966، وعندما علم عبد الحليم حافظ بأمر هذا الفيلم أصر على تبنيها ودعمها ومساندتها، حيث عانت من رفض أسرتها لعملها بالفن، وقرر ان يتخار لها اسما جديدا بدلا من فاطمة الزاهراء ليستقر على اسم نجلاء فتحى.

