تيريس جيبسون يقدم جائزة نجمة الجونة الخضراء في حفل ختام المهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة ناردين فرج والتي قامت بتقديم حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة بدعوة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون لتقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء وعرض المهرجان فيلم عنه، كما فاز فيلم The Buriti Flower بجائزة نجمة الجونة الخضراء، فيما صعد الفنان المصري محمد كريم لمساعدة تيريس جيبسون في التحدث باللغة العربية.

حضور حفل ختام مهرجان الجونة

وشهد حفل الختام حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدي، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجي، انتشال التميمي وزوجته، أمير المصري، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازي وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقي صخر، هشام عاشور، طه دسوقي وزوجته، مريم الجندى، المخرج علي العربى، غالية بن علي، المخرج هادي الباجوري، تامر حبيب.

وتحت شعار سينما من أجل الإنسانية أقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائي بعدما قامت إدارة المهرجان بتأجليها في شهر أكتوبر الماضي بسبب أحداث غزة الفلسطينية، بالإضافة إلى برنامج المهرجان، ليشمل عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

يذكر أن انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة يوم الخميس الماضي، دون مظاهر احتفال تضامنًا مع أهالي فلسطين، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، كما طالبت الإدارة الحضور بارتداء ملابس سوداء.

عرض فيلم عن معاناة الشعب الفلسطيني بمهرجان الجونة





وفي نفس السياق حرصت الدورة السادسة من مهرجان الجونة على دعم القضية الفلسطينية، حيث شهد حفل افتتاح الدورة عرض فيلم تسجيلي عن معاناة الشعب الفلسطينية على مر التاريخ، ومن ضمن هذا الفيلم جملة من أرض الواقع المظلم الذي يعيشه الفلسطينيين كل ما نخلف ولد يقتلوه- الذي تأثر بها كل حضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.



نبذة عن مهرجان الجونة





مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

الأفلام الطويلة في جميع المسابقات مؤهلة لجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور).

الأفلام التي ترفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة في جميع الأقسام مؤهلة للفوز بجائزة المهرجان للاستدامة البيئية.

