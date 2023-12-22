نجيب ساويرس بختام مهرجان الجونة: هذه الدورة مهداة لأهالينا في فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، بإلقاء كلمة في حفل الختام، وقال: "كان من الصعب إنجاز هذه الدورة، وجلست مع سميح وتناقشنا فى الأمر، واتفقنا على أنه في النهاية تمضي الحياة، ولا يمكن لأحد أن يشكك في نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا، والمميز في هذه الدورة أنها مهداة لأهالينا في فلسطين، وأنا عندما أرجع بالذاكرة للأفلام التي تدور في ذهنى منذ وقت طويل أجدها تتحدث عن تعاطف أو أمور إنسانية، لذلك قرروا أن تحتوي الدورة على الأفلام الداعمة للإنسانية".

حضور حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

وشهد حفل الختام حضور عدد من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، وصبا مبارك، ولوجين عمران، وأسماء جلال، وندا موسى، وأحمد مجدى، وكريمة منصور، وناردين فرج، وأحمد كمال، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشيرجي، وانتشال التميمي وزوجته، وأمير المصرى، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، ومحمود حجازي وزوجته، والكاتبة مريم نعوم، وصدقي صخر، وهشام عاشور، وطه دسوقى وزوجته، ومريم الجندى، والمخرج علي العربي، وغالية بن على، والمخرج هادي الباجوري، وتامر حبيب.

جوائز حفل ختام مهرجان الجونة

ومنح المهرجان فى حفل الإفتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافًا بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.



تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.



الأفلام الطويلة في جميع المسابقات مؤهلة لجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور).



الأفلام التي ترفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة في جميع الأقسام مؤهلة للفوز بجائزة المهرجان للاستدامة البيئية.