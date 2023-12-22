نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يروج لمسلسل "بطن الحوت" بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان باسم سمرة لدوره في مسلسل" بطن الحوت " من خلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

واكتفى باسم سمرة بالتعليق على الصورة قائلا: “بطن الحوت”، فيما اعرب الجمهور عن سعادته بالمسلسل.

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل "بطن الحوت"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج ويُعرض حاليًا على منصة شاهد الإلكترونية، كتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اختيار أماكن التصوير واحدة من أهم ميزات مسلسل بطن الحوت، المخرج أحمد فوزي صالح رائع في تحويل المكان إلى بطل، فعلها قبلا في ورد مسموم، إنه يقدم المكان بشكل لم تألفه العين، ولم يتكرر في أي عمل فني سابق"

وقع النجم باسم سمرة مؤخرًا عقدًا للمشاركة في مسلسل "العتاولة" إلى جانب أحمد السقا، وسوف يلعب دورًا شريرًا، مما يعيد إلى الأذهان أدائه البارع في مسلسل "بابا المجال" العام الماضي مع مصطفى شعبان

العتاولة

مسلسل "العتاولة"، الذي يضم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي، يستمر في اختيار وتعاقد باقي فريق العمل، استعدادًا لبدء التصوير في الشهر الجاري، ويأتي العمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

بابا المجال

شارك باسم سمرة، مؤخرًا في بطولة مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان، تحت إخراج أحمد خالد موسى، وشمل الفريق الفني سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ. كان المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الاجتماعية الشعبية.

ويشارك باسم سمرة، حاليًا في فيلم "اللعب مع العيال" مع محمد إمام، إخراج شريف عرفة، وهو بطولة أسماء جلال، ويزو، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ومن المتوقع أن يتم الكشف موعد العرض في الأيام القليلة المقبلة، كما يواصل حاليًا تصوير فيلم جديد بعنوان "وقت إضافي"، حيث يشارك في بطولته إلى جانب نسرين أمين، بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل.