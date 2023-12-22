نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود العسيلي عن دعوات إلغاء الحفلات تضامنا مع غزة: "أكل عيشنا والحياة لازم تستمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمود العسيلي ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة القاهرة والناس.

وكشف محمود العسيلي، عن رأيه في مطالبة بإلغاء الحفلات الغنائية تضامنا مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، قائلا إنه "مع سخونة الأحداث في البداية كان ممكن تلغي حفلات لمدة شهر واثنين بعد كده مش هينفع تلغي وده أكل عيشنا وفي ناس مسئولة مننا".

وأكد محمود العسيلي أن مجال الغناء والحفلات يشكل جزءًا أساسيًا من مهنته، ورغم متعة الأداء والاحتفال، إلا أنه يُعتبر مجرد عمل كأي مهنة أخرى، موضحا: "علي الرغم من ذلك، يجب أن تستمر الحياة، ونحن نفكر في التبرع بجزء من إيرادات حفلاتنا لصالح غزة أو الهلال الأحمر، وسنقوم بذلك خلال حفلات شهر فبراير، حيث سنتبرع بنسبة كبيرة لدعم مواطني غزة".

وأضاف: "في البداية، كانت الظروف صعبة وتظل تحتفظ بتعقيداتها، ولكن يجب أن نستمر في الحياة والعمل. يجب على الإنسان أن يقدم مساهمة إيجابية فعلية، ليس مجرد شعارات، خاصةً أن الأفراد الذين يشنون الهجمات لديهم مسؤوليات عائلية، والدعم يجب أن يكون عمليًا وإيجابيًا"، مؤكدا على أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل كارثة في زمننا، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدمير هويات الأفراد.

أخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "مين كان يصدق"، التي طرحها مؤخرًا عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

كلمات أغنية مين كان يصدق

وتقول كلمات الأغنية: "كان مستحيل قلبي يعرف يبتسم لا كان بعيد أصله خايف يتقسم يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولّع نار خلتيني أحب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده يعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده مش ممكن لا لا لا ويا ليالي ليهحبيبتينا في عيون حلويين رامتينا سيبت نفسي مش بإيدي اختار يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولّع نار خلتيني أحب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده هو فيه حد النهاردهويعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده".