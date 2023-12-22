"الملكة صفصف" أهم شخصية في الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هالة صدقي، اختيارها كأهم شخصية في الوطن العربي من قبل دبي، بالإضافة إلى فوزها بالجائزة الدولية المعتمدة من باريس، عقب النجاح البارز الذي حققته بدور شخصية "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" خلال شهر رمضان الماضي.

وعبرت الفنانة عن شكرها لدبي لاختيارها كشخصية عربية بارزة، معربة عن سعادتها بهذه الجائزة التي حصلت عليها في ظروف صعبة، كما أفادت في تصريحاتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

آخر أعمال هالة صدقي

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الدرامية دور “صفصف”، التي قدمته بمسلسل" جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل بطولة كل من محمد رمضان وزينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

كما شاركت هالة صدقي في مسلسل “سره الباتع” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا مع المخرج خالد يوسف، وشارك في بطولته الفنان أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وخالد سرحان ومنة فضالي وشمس الكويتية وعمرو عبدالجليل وغيرهم من النجوم.