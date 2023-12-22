"انتظرونا في حمص وحلاوة".. حسن شاكوش يكشف عن موعد عرض أولى بطولاته السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن موعد انطلاق عرض فيلم حمص وحلاوة في السينما، والذي يعد أولى تجاربه السينمائية مع دخول عام 2024، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وشارك شاكوش البرومو الدعائي لفيلم حمص وحلاوة عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليه قائلا: "فيلم حمص وحلاوة انتظرونا إن شاء الله يوم 18 يناير بجميع سينمات مصر والدول العربية".





تفاصيل فيلم حمص وحلاوة





وتدور أحداث فيلم حمص وحلاوة في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهما قصة حب من طرف واحد.







فيلم "حمص وحلاوة" إخراج أحمد البدرى، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى.





آخر أعمال حسن شاكوش الغنائية



يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوس، قد طرح مؤخرًا مهرجان صحاب ملاعين من كلمات حسام الشاعر وتوزيع وألحان إسلام ساسو.





كلمات اغنية صحاب ملاعين







أنا عاوز الخلاصة

وروني الشراسة

أنا من غير حراسة

ما تيجي نلخص الحوار

ما تجيبو آخركو

علشان ورانا غيركو

قولولنا فين كبيركو

عشان نشوف لعب الكبار

صحاب ملاعين

يا عقارب على تعابين

معاكم واقفة على تكة

ومش هرحم انا خاينين

يا صحبة سوء

ادوسها برجلي كله يفوق

مين اللي هيجي عالسكة

عشان مش هعتمد مخلوق

لو انتَ راجل أنا كتيبة

لو انتَ كارثه أنا مصيبة

لو انتَ محضر أنا قضية

لو انتَ فيسبا أنا عربية

لو انتَ كلمة أنا بحر كلام

لو انتَ شارع أنا الايام

لو انتَ عادي أنا المخصوص

لو انتَ بنك أملاك بفلوس

مفيش تهويش

أنا هوقع بضربتي جيش

هجيب من وشكم ألوان

وهعمل في الدماغ تشويش

مفيش قوانين

هنلعب حر ونشوف مين

يسد ويخرج الكسبان

ومين اللي هيقع من مين

بتعيبو وانتو عيبة

حتى في عيوبكو خيبة

أسيادكم احنا هيبة

وهنفضل أعلى منكم بمقام

رد الغلط وجاري

والعرض ليكو ساري

بمعاملة الحواري

هوريكم اننا اعلام

ملكش مكان

خسرت دلعنا والروقان

طمعت في حبة الفكة

خلاص متبرع اللي جعان

جمايلي عليك ما تتعدش

لكن معاليك عامل فيها ابن ناس

وانتَ بادئ لسه وجديد في الشيك

أنا عاوز الخلاصة

وروني الشراسة

أنا من غير حراسة

ما تيجي نلخص الحوار

ما تجيبو آخركو

علشان ورانا غيركو

قولولنا فين كبيركو

عشان نشوف لعب الكبار

ده سيرك يا خال

قرود وبتجري عالاحبال

متبلطيه في الزفة

وشغل المصطبة شغال

في ضرب رصاص

دي جاهزه بطلقه عالكباس

وهصطادكم واحد واحد

لو انتو ديابه أنا قناص







