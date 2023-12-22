ربنا معاكم.. رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "أهي مشيت"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق النجم رامي جمال جمهوره، لأغنيته الجديدة "أهي مشيت"، التي يتعاون فيها مع المطرب فريد، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر رامي جمال، منذ قليل مقطع فيديو من كواليس تصوير الأغنية، ظهر فيه وهو برفقة المطرب فريد، وعلق عليه قائلًا:"أهي مشيت الشتا وأغانيه، يلا ربنا معاكم".



“جيت متأخر”.. آخر أغنيات رامي جمال



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "جيت متأخر"، التي تصدر من خلالها تريند "يوتيوب"، وهؤ من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.



كلمات أغنية جيت متأخر لرامي جمال



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "لا جيت متأخر أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز إيه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين".