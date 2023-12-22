"رقم 1 على إكس".. محمد إمام يحتفل بتصدر فيلم "أبو نسب" التريند

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد إمام بتصدر فيلمه الجديد "أبو نسب" تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





ونشر إمام بوستر فيلم أبو نسب وعلق عليه قائلًا: "الحمدلله أبو نسب رقم 1 على تويتر في اول يوم عرض”.





تفاصيل فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حولمحمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركةحمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى،محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.





أحدث أعمال محمد إمام





وانتهى النجم محمد إمام، مؤخرًا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة،بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ،كما يستعد لفيلم "شمس الزناتي "بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشنويتولي إخراجالعمل عمرو سلامة.