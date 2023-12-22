إيرادات "شماريخ" لـ آسر ياسين تتخطى 15مليون جنيه منذ بداية طرحه في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - أمسك فيلم "شماريخ"، الذي يقوم ببطولته النجمان آسر ياسين وأمينة خليل، بإيرادات تجاوزت 605،675 جنيهًا يوم الأربعاء في مسارح متعددة، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه في دور السينما حاجز الـ 15 مليون جنيه.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم شماريخ حول آسر ياسين الذي يلعب دور نجل أحد كبار تجار المخدرات، ويطلب منه والده قتل ابنة أحد أعدائه والتي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ويكون مطلوب منهما بشكل أو بآخر قتل بعضهما البعض ولكن شيء ما يحول بينهما.

وكانت والدة الفنان آسر ياسين، قد حرصت على دعمه ومشاهدة فيلمه الجديد "شماريخ"، وكانت المرة الأولى التي تشاهد بها العمل، حيث إنها لم تذهب إلى العرض الخاص، الذي طُرح في دور العرض السينمائي يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري، واجتمعت مع 75 سيدة لمشاهدة الفيلم في إحدى دور العرض، وتأثرت بشدة بسبب مشاهد الأكشن خلال أحداث العمل، كما حضرت الطفلة لافينيا نادر ووالدتها رفقة والدة الفنان آسر ياسين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية، كما التقط معهم الجمهور العديد من الصور.

أبطال فيلم شماريخ

ويعتبر فيلم «شماريخ» أول الأفلام الجديدة التي طرحت في ديسمبر الجاري وموسم رأس السنة 2024، وحرص مخرج العمل عمرو سلامة وآسر ياسين وأمينة خليل على حضور العرض الخاص لفيلمهم، والاحتفال بطرحه في مصر، بعد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في دورته الثالثة.