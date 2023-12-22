مقتل مغنية على يد أحد المعجبين بعد أن تتبعها لمدة عامين

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت المغنية الماليزية زو زيالينج في العمر البالغ 26 عامًا، حيث تم قتلها على يد أحد معجبيها الذي كان يتابعها لمدة عامين.

وتعرضت زو زيالنج من المعجب البالغ من العمر 44 عاما، 8 طعنات في القلب والصدر والظهر، وحاول الانتحار من بعدها ولكنه فشل، وتم حجزه في مستشفى.

أفادت التقارير أنه دعاها إلى موعد على العشاء أكثر من مرة، وعندما حققت أمنيته، انتهى العشاء بمشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى قتله لها.

قال الشهود أنهم رأوا جثة المغنية في سيارة الجاني، وقال أثناء إلقاء القبض عليه أنه حبيبها.

كانت Xu Jialing تنتظر زواجها في 2024 من لو يانج، والذي كتب من بعد رحيلها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت محظوظا عندما دخلت إلى حياتي وأبكي وانا أفكر في لحظاتنا السعيدة وعالمي ينهار الآن. أشتاق إليك. لا تتركيني".