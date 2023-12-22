منصة watch it تروج لمسلسل "حالة خاصة" والعرض قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت منصة watch it الرقمية لمسلسل "حالة خاصة" حيث نشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو تكشف فيه تفاصيل شخصية الفنانة غادة عادل بمسلسل "حالة خاصة".

ونشرت المنصة الفيديو وعلقت عليه: "أماني النجار محامية شاطرة ودائمًا بتكسر القواعد، مسلسل حالة خاصة من أعمال watch it قريبًا".

ونشرت فيديو آخر وعلقت عليه قائلة: "نديم حالة خاصة جدًا وحياته مليانة تحديات كتير، مسلسل حالة خاصة من أعمال watch it قريبًا".

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو من أعمال منصة watch it الرقمية وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة وهو مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل وعدد من الفنانين الآخرين، ومسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظر عرضه قريبًا، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

أعمال الفنانة غادة عادل القادمة

وعلى صعيد آخر، تستعد غادة عادل أيضًا لبدء تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم “البطة الصفرا”

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "البطة الصفرا" وتدور أحداثه حول باحث أكاديمي رصين في علم النفس منغلق على نفسه، يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر؛ ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.

أبطال فيلم “البطة الصفرا”

فيلم "البطة الصفراء" بطولة محمد عبد الرحمن، غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، سامي مغاوري، صلاح عبدالله، أحمد طلعت، عمرو رمزي، وبمشاركة الفنان أحمد أمين كضيف شرف، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.