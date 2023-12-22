في ختام دورته السادسة.. "الجونة" يرثي نجوم الفن الراحلين (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام المهرجان في دورته السادسة رثاء لنجوم الفن الراحلون عن عالمنا خلال هذا العام وذلك تكريمًا لعطائهم ومشوارهم الفني وهم (مصطفى درويش وأشرف عبد الغفور وناهد فريد شوقي وأشرف مصليحي وطارق عبد العزيز والمخرج أحمد البدري والمخرج أحمد سامي العدل).

الراحلة ناهد فريد شوقي

الراحل أشرف مصيلحي

الراحل أحمد البدري

الراحل طارق عبد العزيز

الراحل مصطفى درويش

الراحل أحمد سامي العدل

جوائز حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

ومنح المهرجان فى حفل الإفتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافًا بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

حضور حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة

وشهد حفل الختام حضور عدد من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، وصبا مبارك، ولوجين عمران، وأسماء جلال، وندا موسى، وأحمد مجدى، وكريمة منصور، وناردين فرج، وأحمد كمال، وأحمد حاتم، وجيهان الشماشيرجي، وانتشال التميمي وزوجته، وأمير المصرى، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، ومحمود حجازي وزوجته، والكاتبة مريم نعوم، وصدقي صخر، وهشام عاشور، وطه دسوقى وزوجته، ومريم الجندى، والمخرج علي العربي، وغالية بن على، والمخرج هادي الباجوري، وتامر حبيب.

كلمة نجيب ساويرس في ختام مهرجان الجونة السينمائي

قام المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، بإلقاء كلمة في حفل الختام، وقال: "كان من الصعب إنجاز هذه الدورة، وجلست مع سميح وتناقشنا فى الأمر، واتفقنا على أنه في النهاية تمضي الحياة، ولا يمكن لأحد أن يشكك في نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا، والمميز في هذه الدورة أنها مهداة لأهالينا في فلسطين، وأنا عندما أرجع بالذاكرة للأفلام التي تدور في ذهنى منذ وقت طويل أجدها تتحدث عن تعاطف أو أمور إنسانية، لذلك قرروا أن تحتوي الدورة على الأفلام الداعمة للإنسانية".