نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد عاطف يكشف عن تفاصيل تعاونه مع أحمد بتشان بأغنية" بعد فراقك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر محمد عاطف، عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بعد فراقك" للنجم أحمد بتشان.



وقال عاطف في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني إن هذا التعاون يعد التالت بعد غنوتي (بعد غيابه)، و(أنا جيت).

تعرف على فريق عمل أغنية بعد فراقك

وأضاف:"الغنوة اللى جاية بعد فراقك لحن مدين وتوزيع نادر حمدى وانتاج نجوم اف ام، وأنا سعيد بالتعاون ده لأن احمد باتشان من الأصوات المصرية الجميلة والمؤثرة".

محمد عاطف يكشف عن أمنيته 2024

وتابع:"أتمنى الخير والسلام لمصر وللعالم كله وتبقى سنة سعيده علينا كلنا وكل واحد يحقق اللى نفسه فيه".

آخر أعمال محمد عاطف

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية عالمكشوف للفنان إياد جيان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها.



تعرف على كلمات عالمكشوف



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /يا مسهرة ليلى تعاليلى وقوليلى واصلاكى مراسيلى

ولا أروح لحال سبيلى

طب جربى مره واحده كدا طيب تندهيلى

شوفى عشانك أنا هعمل إيه

كل تلت ثوانى توحشينى تسرقينى

من زمانى من مكانى من الناس الغالين لعينى

عاشق الحنين مالينى والحاصل بينك وبينى

الكلام عمره ما يحكيه

ع المكشوف على مياه بيضه

حبيتك لأسباب عديده

أولها إنتى الوحيده



قلبى كل دقه يقولى هى يا إما لأا

دى اللى عليها جمال ورقه لوحه واترسمت بدقه

الدنيا بوجودها فارقه جدا أيوا بجد فارقه

إجرى عليها مكسوف ليه

دى اللى الشمس منها ومن عنيها بتستخبى

والقمر بيحلف إن دى اللى حلال فيها المحبه

إرحمينى بقى هدى اللعب شويه حبه حبه

شوقى ليكى ماقدرش عليه