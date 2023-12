الليلة.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم كاظم الساهر، اليوم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام الليلة في أوبرا دبي ضمن حفلات الاحتفال بالكريسماس.



أحدث أعمال كاظم الساهر





طرح مؤخرا أغنية بعنوان "Hold Your Fire"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء بشأن الكارثة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، ومايتعرض له أهل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى من هجمات غاشمة

وقال كاظم الساهر خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلًا: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ماأوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنيةHold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

وتابع كاظم الساهر: "لقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء".

وأشار كاظم الساهر إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال وكالة الأونرو "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، واليونيسف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، و"برنامج الأغذيةالعالمي".





أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون معجمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.





كلمات أغنية Hold your fire





Deep in our hearts We hold a longing for peace We pray for a time When the fighting will cease ( x2) Our frightened children running for their lives Violence steals their innocence Only sadness in their eyes Just for being born of a race or a creed the fallen angels of political greed HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and for me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED WE ARE TIRED. Two lovers torn apart he weeps to the sky she paid with her life No time to say goodbye (x2) No time to say goodbye. HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED