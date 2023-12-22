نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد جوناثان ميجروز..فين ديزل في دائرة الاتهام بالإعتداء الجنسي بهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النجم الكبير فين ديزل في دائرة المواجهين لاتهامات بالاعتداءات الجنسية في هوليوود، بعد أن حركت مساعدة سابقة له دعوى قضائية ضده تتهمه بها بالتحرش الجنسي.

ديلي ميل

وقول "ديلي ميل"، أن المحركة للدعوة تدعي أنها حدثت خلال تعاونها مع ديزل في تصوير مشاهد الجزء الخامس من فيلم "فاست أند فيريوس" عام 2010.

والمدعية كانت مساعدة لديزل في ذلك الوقت، وتم تعيينها من قبل فريق الإنتاج الخاص بالفيلم.

في السياق نفسه ادانت المحكمة بشكل رسمي الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز، في القضية التي حركت ضده وواجه خلالها تهما بالاعتداء على حبيبته السابقة.

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، قد تكون هذه هي نهاية الحياة المهنية لجوناثان ميجروز في هوليوود بشكل نهائي، مع توقعات جادة حول اتخاذ شركة مارفل لخطوات باسقاطه من حساباتها في المستقبل وهذه الواقعة تأتي بعد أن احتفل جوناثان ميجورز مع ابطال فيلمه الجديد Ant-Man And The Wasp: Quantumania بعرضه الخاص ضمن عالم مارفل السينمائي.

Ant-Man 3

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الأسم من ابتكار مارفل كومكس.الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، وتوني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.

مارفل في 2023

عبر منصة ديزني بلص، تشهد عام 2023، طرح 3 مسلسلات فقط تتبع عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

هذه المسلسلات بدأت بعرض مسلسل "Secret Invasion" الذي عاد من خلاله النجم سامويل إل جاكسون لتجسيد شخصية نيكولاس فيوري مدير شيلد.

و ايضا عرض عبر منصة ديزني بلص، الموسم الثاني من مسلسل LOKI، الذي شهد عودة النجم توم هدلستون لشخصية لوكي الشهيرة وعرض المسلسل عبر المنصة في منتصف عام 2023.

مسلسل IRON HEART

المسلسل الثالث الذي سيعرض عبر منصة ديزني بلص هذا العام ضمن عالم مارفل السينمائي، هو مسلسل IRON HEART ، الذي يقدم الشخصية التي تحل محل شخصية IRON MAN.