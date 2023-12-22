نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل صلاح ذو الفقار.... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة ٢٢ديسمبر ذكرى رحيل الفنان صلاح ذو الفقار، الذي عشق الفنانة الراحلة شادية وتميز بالجدية والنشاط والذكاء في اختيار أعماله التي مازالت موجودة في قلوبنا، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز كواليس حياته الفنية والشخصية.



مولد ونشأة صلاح ذو الفقار

ولد صلاح الدين أحمد مراد ذو الفقار في مدينة المحلة الكبرى لأبوين من القاهرة وتحديدا من حي العباسية فوالده العميد أحمد مراد بك ذوالفقار كان من كبار رجال وزارة الداخلية ووالدته نبيلة هانم ذو الفقار.

بداية صلاح ذو الفقار الفنية

كان صلاح ذو الفقار يذهب لمشاهدة تصوير الأفلام وهو صغير مع أشقائه الكبار المخرجين محمود ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وظهر في فيلمين وهو في مرحلة المراهقة وكانوا مع شقيقه الأكبر محمود ذو الفقار.

و في عام 1955 حاول شقيق صلاح ذو الفقار الأكبر المخرج عز الدين ذو الفقار إقناعه بالتمثيل، ولكن بحكم طبيعة عمله كان يرى صلاح استحالة لموافقة وزارة الداخلية على عمله في السينما،ولكن مع إلحاح شقيقه عز الدين عليه للتمثيل في السينما وترشيح صلاح لدور بطولة أمام المطربة والممثلة شادية في فيلم عيون سهرانة،وافق صلاح وقدّم طلب لوزير الداخلية وبالفعل حصل صلاح ذو الفقار على تصريح استثنائي من وزير الداخلية للعمل في هذا الفيلم.

و بدأ ذو الفقار في تلقّي دروسًا في الإلقاء على يد الفنان عبد الرحيم الزرقاني وكان أول فيلم له في السينما هو عيون سهرانة في عام 1956، بعدها قام صلاح ذو الفقار بأداء دور ابن الريس عبد الواحد في فيلم رد قلبي في عام 1957 بخفة ظل وبساطة



عدد زيجات صلاح ذو الفقار

تزوج صلاح ذو الفقار أربع مرات. تزوج من زوجته الأولى السيدة نفيسة بهجت ابنة محمود بك بهجت في عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد مراد ومنى، ومن المعروف عن أبناء صلاح ذو الفقار أنهم لم يشتغلوا في الفن حيث أن ابنه المهندس أحمد ذو الفقار كان رجل أعمال وابنته منى ذو الفقار تعمل محامية دولية، ذو الفقار له ثلاثة أحفاد من أبنائه هم رجل الأعمال كريم ذو الفقار والمهندس صلاح ذو الفقار والمحامية إنجي بدوي، وظلّت أم أولاده وجدة أحفاده على ذمته حتى وفاتها، أما زواجه الثاني فكان من الممثلة زهرة العلا وكان زواجًا لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق،والزوجة الثالثة هي المطربة شادية وتزوجها في عام 1964 وكوّنا معًا ثنائي فني قدما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية الناجحة وأنتج لها أكثر من فيلم، وانتهى هذا الزواج بالطلاق بعد 7 سنوات. ثم تزوج من زوجته الأخيرة بهيجة واستمر زواجه منها حتى وفاته.

أهم أعماله الفنية

شارك صلاح ذو الفقار في أكثر من 250 عمل فني سواءً سينمائي، مسرحي، تليفزيوني أو إذاعي. رصيده السينمائي يتخطى المئة فيلم ما بين ممثل أو منتج وعَمِل مع أكثر من جيل من صُنَّاع السينما المصرية وامتد مشواره الفني من عام 1956 وحتى وفاته في عام 1993.



رحيل صلاح ذو الفقار

رحل صلاح ذو الفقار عن عالمنا يوم الأربعاء 22 ديسمبر 1993 في مستشفى الشرطة بالقاهرة عن عمر يناهز 67 عامًا بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير فيلم الإرهابي.