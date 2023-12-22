انت الأن تتابع خبر في العرض الخاص لـ فيلم ابو نسب .. رامي إمام يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم .. اتفرج الصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفليم ابو نسب لـ محمد إمام؛ حيث حضر صناع الفيلم وهم: ماجد الكدواني وعلاء مرسي، في سينما مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، كما حرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا على الحضور أيضا.

أبطال فيلم ابو نسب

يضم فيلم ابو نسب مجموعة كبير من النجوم الشباب والكبار مثل محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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ويعتبر هذا الفيلم ثالث عمل مشترك بين ياسمين وإمام، بعد تقديم فيلم “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

قصة فيلم أبو نسب لمحمد إمام

يقدم محمد عادل إمام شخصية الدكتور على ويتزوج من ياسمين صبري، وماجد الكدواني يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

احتفل المخرج رامى إمام الأخ الأكبر لمحمد إمام بعرض فيلمه «أبونسب» الذي أقيم في في 6 أكتوبر؛ حيث طمأن رامى الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام قائلا: «عادل إمام كويس وبخير، وهو يفضل قضاء فترة أكبر مع عائلته وأنه في حالة صحية جيدة».

خر أعمال محمد إمام السينمائية القادمة

أوشك محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «اللعب مع العيال» ويشاركه في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويلعب محمد إمام هذه المرة دور مدرس تاريخ، كما يجري تحضيراته لفيلم «شمس الزناتى»، الذي يعد الجزء الثاني من فيلم الزعيم عادل إمام.