انت الأن تتابع خبر إطلالة هنا شيحة الجديدة.. تخطف القلوب وتثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد النجمات هن أيقونة الموضة والجمال اللاتي تحرص النساء على متابعة أحدث إطلالاتهن لتعرف على أحدث خطوط الموضة، ومن أحدث إطلالات النجمات إطلاله هنا شيحة، التي ظهرت بها خلال الفعالية الجانبية بمهرجان الجونة السينمائي 2023.

إطلاله هنا شيحة

حيث شاركت النجمة الجميلة هنا شيحة أطلالتها خلال حضورها إحدى الفعاليات على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2023 من أجل الإنسانية، وخطفت الأنظار بتلك ألإطلاله المميزة ولاقت استحسان الكثير من جمهورها.

إطلالة هنا الشيحة مع جاكد جلد شتوي

وجاءت إطلالة هنا شيحة مميزة للغاية، بلمسة شتوية، حيث أرتد توب أسود وتنورة باللون البيج بقصة مميزة مع كشكاكش في منطقة الخصر، وأرتدت جاكت جلد، وبدت غاية في الأناقة والروعةوالرشاقة

وأيضا اعتمدت هنا مكياج ناعم ترابي وتسريحة شعر مفروع، وأرتدت بعض الاكسسورات المميزة.

كما حرصت هنا شيحة على نشر صور إطلالتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

ولاقت إطلالة هنا شيحة استحسان الجمهور والكثير من الإعجابات وخاصة أن هنا تتمتع بطله مميزة تخطف القلوب والعقول.

ولم تكن هذه هي الإطلالة الوحيدة التي حرصت على مشاركتها مع جمهورها خلال تواجدها في فعاليات أخرى بمهرجان الجونة السينمائي 2023 بدورته السادسة .

إطلالة هنا شيحة تخطف الأنظار

حيث كانت ظهرت هنا الأيام الماضية بإطلاله أخرى خطفت الأنظار وأثارت الكثير من الجدل، بسبب جمالها وجمال أطلالتها مع بدلة مميزة من اللون الأبيض الكريمي وجاءا لبليزر مع كم واحد والكم الثاني عاري، وهذه الصيحة موضة 2024، وارتدت أكسسوارات ذهبية رائعة لا مثيل لها غاية في الروعة واعتمدت تسريحة الضفيرة، وطبقت مكياج ترابي لا مثيل له.