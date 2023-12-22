نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر يترك مؤتمر صحفي عن فيلم Maestro لنجدة ابنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ظهورها الملفت بأحد العروض الخاصة للفيلم، اضطر النجم برادلي كوبر لمغادرة أحد اللقائات الصحفية المخصصة للترويج لفيلمه الجديد Maestro، بعد تلقيه لمكالمة طارئة تخص ابنته.

ووفق ديلي ميل، المكالمة جاءت لكوبر من مدرسة ابنته خلال حضوره لمؤتمر صحفي ترويجي للفيلم، مما دفعه للمغادرة مباشرة وكان قد فاجأ برادلي كوبر الحاضرين في العرض الخاص لفيلمه الجديد مايستور باصطحابه لابنته للعرض الخاص، التي انجبها من حبيبته السابقة عارضة الازياء العالمية ايرينا شايك.

الحملة الترويجية للفيلم الجديد

وتستمر الحملة الترويجية للفيلم الجديد "مايسترو"، حيث سبق واحتفل النجم برادلي كوبر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Maestro بمشاركة نجمة الفيلم كاري جلين في احتفالية خاصة بمدينة لندن.

ونقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يقتبس من احداث حقيقية ويجسد به كوبر شخصية المايسترو ليوناردو برينستن.

عودة لـ The Hangover

يأتي ذلك بعد أن أكد النجم برادلي كوبر إنه على استعداد للمشاركة في بطولة جزء رابع جديد من سلسلة أفلام The Hangover 4.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات برادلي كوبر، على هامش الترويج لفيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان المايسترو، الذي يجسد به شخصية واقعية لمايسترو وقائد اوركسترا، وفيلم The Hangover 4، كان من بطولة إيد هيلمس، وزاك جالفيناكيس، وهيثير جراهام وجاست بارث وكين جيونج.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Maestro، أحدث الاعمال الدرامية للنجم الكبير برادلي كوبر، والذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية ونقلت صحيفة ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به برادلي كوبر شخصية المايسترو الموسيقي الشهير Leonard Bernstein.

جديد أخبار "كوبر"

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميا.