نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لُقب برائد المسرح العربي... محطات فنية مضيئة في ذكرى رحيل زكي طليمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 22 ديسمبر ذكرى رحيل رائد المسرح العربي زكي طليمات، والذي تميز بالثقافة الواسعة والحرص على اختيار أعماله لكي تبرز في وجدان جماهيره، وتفوق زكي على نفسه وأصبح من بين أبرز الموجودين على الساحة الفنية، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطات زكي طليمات.



معلومات عن زكي طليمات

ولد الفنان الراحل زكي طليمات بحي عابدين في القاهرة، حصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بمعهد التربية ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في باريس في مسرح الكوميدي فرانسيز والأوديون، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.



عمل مراقبًا للمسرح المدرسي من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومي من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، ومشرفًا فنيًا على فرقة البلدية في تونس من 1954 إلى 1957 ثم مشرفًا فنيًا على المسرح العربي في الكويت.



أشهر أدوار زكي طليمات

اشتهر زكي طليمات بدور آرثر الشهير في فيلم صلاح الدين وقد عرفه مشاهدو هذا الفيلم بجملته الشهيرة لليلى فوزي في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا، وعرفه جمهوره أيضًا بشخصية المليونير والد زبيدة ثروت في فيلمها مع عبد الحليم حافظ يوم من عمري وهو حاصل على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية، ودرجة الدكتوراه الفخرية، وتوفي عام 1982.

حياته العلمية

حصل زكي على البكالوريا من الخديوية الثانوية، ثم التحق بمعهد التربية، وأوفد في بعثة إلى فرنسا للدراسة في معهد التمثيل بباريس، ومسرح الكوميدي فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومعهد حرفية المسرح بباريس، وحصل من المعاهد والمسارح المذكورة على دبلوم في الإلقاء والأداء، وشهادة فن الإخراج وشهادة المناظر المسرحية.

أهم الجوائز

حصل زكي على العديد من الجوائز أبرزها نيشان الافتخار من درجة كوماندور من الحكومة التونسية، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.