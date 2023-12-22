نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب بطولة النجم محمد إمام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام وياسمين صبرى أن يحقق نسب إيرادات مرتفعة، أمس الخميس، بلغت نحو مليونا و917 ألفا و884 جنيها.



تعليقات الجمهور على فيلم "أبو نسب"



ومن جانبه، أشاد عدد كبير من الجمهور السويشيال ميديا حول فيلم أبو نسب واقتحمت تعليقات إيجابية عبر الميديا، وكانت من بين أبرز التعليقات محمد إمام مولعها نار في أبو نسب، الفيلم جميل جدا جدا، ياسمين صبري دورها تحفة، وغيرها من التعليقات، الفيلم قصته مميزة، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

أبطال فيلم أبو نسب

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



أحداث فيلم أبو نسب



ودارت أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا"، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام مسلسل "النمر" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، وغيرهم من الفنانين.