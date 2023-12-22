في ذكرى رحيل سناء جميل... تعرف على أبرز مراحلها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة ٢٢ ديسمبر ذكرى رحيل الفنانة سناء جميل، والذي اشتهرت بأدائها الجيد باللغة الفصحى واللغة الفرنسية،

وتميزت بالرقي والذكاء والإصرار والعزيمة والعفوية في آدائها، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية .

مولد ونشأة سناء جميل

ولدت الفنانة الراحلة سناء جميل في محافظة المنيا لأسرة مسيحية ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في العام 1953، وعملت في الفرقة القومية، وكان الفن سببًا في القطيعة التي وقعت بينها وبين عائلتها في الصعيد.



اسمها الحقيقي

اختار لها الفنان المسرحي زكي طليمات اسم سناء جميل ليكون اسمها الفني بدلًا من اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطالله، حين مثّلت مسرحية الحجاج بن يوسف،وظلت تعمل في المسرح إلى أن رفضت الفنانة فاتن حمامة دور نفيسة في فيلم بداية ونهاية فرشّحها المخرج صلاح أبو سيف للدور، وكانت بدايتها الفعلية حيث حققت شهرة كبيرة في هذا الفيلم الذي أنتج عام 1960،تزوجت من الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس في منتصف الستينات.

أهم أعمالها الفنية

بدأت سناء جميل رحلتها الفنية في العام 1951 بفيلم طيش الشباب ثم فيلم آدم وحواء، والإيمان، سلوا قلبي، إسماعيل يس في متحف الشمع، وشياطين الجو، بلا دموع، فجر يوم جديد، والمستحيل، فداك يا فلسطين، البعض يعيش مرتين، والشوارع الخلفية، وحكمت يا ب، وتوحيدة، امرأة قتلها الحب، وسواق الهوانم، والسيد كاف، واضحك الصورة تطلع حلوة، وكان فيلم بداية ونهاية هو الفيلم الأول الذي حقق للفنانة سناء جميل شهرة واسعة بتجسيدها شخصية نفيسة وهو مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ وشاركها البطولة أمينة رزق وعمر الشريف وفريد شوقي وصلاح منصور ومن إخراج صلاح أبو سيف الذي أخرج أيضًا الزوجة الثانية وقدمت فيه شخصية حفيظة زوجة العمدة وقد شاركتها البطولة فيه الفنانة سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور كما قدمت شخصية سمية أول شهيدة في الإسلام فيلم الرسالة للمخرج العالمي مصطفى العقاد.

في العام 2016 قدمت المخرجة المصرية روجينا بسالي فيلمًا تسجليًا عنها بعنوان حكاية سناء تناول مشوار حياتها، وقامت أيضًا بعمل كتاب يحمل نفس العنوان

رحيل سناء جميل

رحلت سناء جميل عن عمر 72 عاما، بعد معاناة مع مرض، سرطان الرئة، وظلت في المستشفى لمدة 3 أشهر إلى أن غابت عن عالمنا، وحكى زوجها أنها عندما توفيت رفض دفنها علي الفور وأمهل نفسه 3 ايام حتى يتواصل مع أسرتها.



