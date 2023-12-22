طرح إعلان ترويجي جديد لفيلم "فيراري" لـ آدم درايفر

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم فيراري وسط احتفاء كبير بالعمل السينمائي المميز الذي يروي قصة حياة مؤسس اشهر شركة سيارات رياضية في العالم.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم، الذي يجسد الدور الرئيسي به الممثل الشاب آدم درايفر، والنجمة بينولوبي كروز.

ويأتي هذا الفيلم بعد احتفل آدم درايفر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد 65، في احتفالية مميزة اقيمت في ميدان لينكولن بحي مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، شهد حضور صناعه، وكان منهم أريانا جرين بلات.

تفاصيل عن العمل

وفيلم 65، هو فيلم أمريكي خيال علمي من إخراج وإنتاج سكوت بيك وبريان وودز، وشارك في بطولته بجانب آدم درايفر، كلو كولمان، وأكسندرا شيب، ونيكا كينج.

الفيلم من المقرر صدوره للعرض في صالات العرض الأمريكية، بتاريخ يوم 14 أبريل من عام 2023 الجاري.

انتقاد مشاريع سابقة

ولكونه أحد الأضلع الرئيسية لمشاريع حرب النجوم السابقة من انتاج ديزني، كان الممثل الشاب آدم درايفر، ممن طالهم انتقاد النجم ليام نيسون، بسبب المشاريع السينمائية والتليفزيونية المتعددة التي اشتقت من عالم حرب النجوم، و وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.