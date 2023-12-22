في ذكرى ميلاد عبد الحي أديب.... تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الجمعة 22 ديسمبر ذكرى ميلاد المؤلف عبد الحي أديب، التي تميزت أعماله الفنية بالواقعية والمصدقية، وتميز عبد الحي بالجدية والذكاء والإصرار والعزيمة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاته الفنية



مولد ونشأة عبد الحي أديب

ولد عبد الحي أديب في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي درس من خلاله في قسم التمثيل، ثم التحق بالعمل كمساعد مخرج للمخرج يوسف شاهين الذي قدم معه في عام 1958 فيله الأول باب الحديد، تأثر بأستاذه المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري والذي سانده وساعد في اكتشافه ككاتب بعد أن جعله يشارك معه في كتابة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، وقدم بعد ذلك المزيد من الأعمال التي تميزت بالرصد الاجتماعي لكافة ظواهر المجتمع وهو ما بدأ في جميع أفلامه ومنها "الخبز المر"، وبيت القاضي عام 1984، والبدروم عام 1987.

عدد زيجات عبد الحي أديب

تزوج أديب من السيدة بسيمة محمد الفخراني في عام 1949 ورزق منها بثلاثة أولاد الأكبر هو الإعلامي والكاتب الصحافي عماد أديب الذي يرأس الآن شركة جود نيوز للإنتاج الفني، والأوسط فهو المذيع عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، أما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب الذي أخرج واحدا من أعمال والده وهو فيلم ليلة البيبي دول والذي انتهى من إخراجه في 2008 بعد وفاة والده.



أهم أعماله الفنية

حقق عبد الحي أديب نجاحات واسعة في أهم أعماله الفنية أبرزها باب الحديد، سلطان، سواق نص الليل، أبو حديد، امرأة في الطريق، فضيحة في الزمالك، سمراء سيناء، سر طاقية الإخفاء، أبو أحمد، نداء العشاق، سوق السلاح، العملاق، لا تذكريني، دماء على النيل، جوز مراتي، النصاب، أنا وهو وهي، كنوز، فارس بني حمدان، صغيرة على الحب، جناب السفير، أخطر رجل في العالم، عثمان الجبار، وغيرها من الأعمال.



أهم الجوائز



حصل عبد الحي أديب على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أحسن سيناريو عن فيلم سعد اليتيم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن سيناريو من المهرجان القومي للأفلام الروائية عن فيلمه ديسكو ديسكو، كما وصل فيلمه أم العروسة إلى التصفيات النهائية للأوسكار في منتصف الستينات، كما شارك فيلمه باب الحديد في مهرجان برلين السينمائي الدولي في مطلع الستينات.

